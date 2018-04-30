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الوطن

افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف

اليوم PM 08:12
كتب: عمرو رجب
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف

افتتح المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، يرافقه اللواء أركان حرب طارق إسماعيل رئيس الشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اليوم الإثنين، منفذين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بحضور العميد محمد حسن المعاصري مدير منافذ القوات المسلحة ببني سويف، والمحاسب محمود مغربي رئيس مدينة بني سويف، تزامنا مع استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التوسع في زيادة المعروض من السلع الأساسية والتموينية وتوفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

وتفقد المحافظ محتويات المنافذ التي تم افتتاحها بقريتي شريف باشا وتزمنت الشرقية مركز بني سويف، لبيع السلع والمنتجات الغذائية من: زيت، سكر، لحوم، فراخ، أسماك، أرز، مكرونة، والعديد من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة عن الأسواق لتخفيف العبء عن محدودي الدخل من المواطنين.

وأشاد محافظ بني سويف بدور القوات المسلحة وتعاون كافة مؤسسات الدولة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء خاصة في القرى، مؤكدا على أن الدولة تولي اهتماما خاصا بمحدودي الدخل، ولا تدخر جهدا في تقديم العون لهم وتيسير سبل معيشتهم، مشيدا بأهمية منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة فى عرض منتجاتها بأسعار مخفضة في الكثير من المحافظات تلبية لاحتياجات المواطنين ومواجهة الغلاء، وتوفير سلع وأغذية بأسعار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، فضلا عن تأثيرها الكبير للدفع بجهود ضبط الأسواق.

افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف
افتتاح منفذين للخدمة الوطنية لبيع السلع بأسعار مخفضة ببني سويف

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