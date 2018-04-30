سفيرة مصر بقبرص: نفهم جيدا خطر الإخوان على المنطقة

قالت مي طه خليل، سفيرة مصر بقبرص، إن مصر دولة عظمى في المنطقة، وما حدث في مبادرة إحياء الجذور يدل على قوى الدبلوماسية الناعمة لمصر، التي تعد سلاحا من أقوى أسلحة مصر.

وأضافت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الوزير اليوناني وصف التعاون بين الدول الثلاث بشهر العسل، موضحة أن على الرغم من صغر حجم دولة قبرص ألا أنها هي همزة وصل بين أوروبا ومنطقة شرق المتوسط.

وتابعت سفيرة مصر بقبرص أن توليت المنصب منذ خمس أشهر فقط، مشيرة إلى أنها تفاجئت بأن المسؤولين القبارصة لديهم وعي كبير بما يحدث في مصر، موضحة أن قبرص تفهم جيدا خطر الإخوان المسلمين على المنطقة.