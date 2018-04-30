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الوطن

أيمن الجوهري: التحول الرقمي بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي

منذ 36 دقيقة
كتب: حسن عثمان
أيمن الجوهري: التحول الرقمي بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي

المهندس أيمن الجوهري

قال المهندس أيمن الجوهري، مدير عام شركة سيسكو مصر وشمال ووسط إفريقيا، إن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي وهو ما تسعى الشركة إلى التاكيد عليه من خلال ملتقى "سيسو كونكت" الذي سيعقد خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو، ويشارك فيه خبراء دوليون لنقل خبراتهم واستعراض مزايا التحول الرقمي وما يمكن أن تخلقه من فرص واعدة للشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات من خلال الابتكارات التقنية الحديثة في مجال الشبكات والأمن وإنترنت الأشياء IoT.

وقال الجوهري فى بيان، إن الملتقى يركز محاور التحول الرقمي في الدولة، وتخطيط وبناء منظومة مستقبلية ومتطورة لشبكة تقنية المعلومات، تسمح بمزيد من الاتصال والإنتاجية والأمن لدعم تلك الأثار الإيجابية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يطلع المشاركون على أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي في مصر والتى ستقود أعمال الحكومات والشركات خلال الفترة المقبلة، خاصةً وأن التحول الرقمي بات من الضروريات لكافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين.

 

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