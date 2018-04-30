"الوزراء": مشروعات بـ6 مليارات جنيه للحماية من مخاطر السيول

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، قدم عرضًا مصورًا خلال اجتماع المجلس للمشروعات التي قامت بها الوزارة في الفترة السابقة للحيلولة دون أن تؤدي أي سيول أو أمطار إلى أي كوارث.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن هذه المشروعات تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والزراعات من مخاطر السيول، لافتا إلى أن هذه المشروعات التي قامت بها الوزارة بتكلفة 6 مليارات جنيه كمرحلة أولى ومن المنتظر أن تستكمل هذه المشروعات بتكلفة 9.2 مليار جنيه حتى عام 2020 والتي تتضمن إنشاء عددًا من السدود، وإنشاء 16 بحيرة صناعية بالإضافة إلى إنشاء عدد كبير من الخزانات.

وأشار إلى أن هذا سيساهم في حماية عدد كبير من المدن في التحكم من مياه السيول بعيدا عن الزراعات ومنازل الأهالي وممتلكاتهم.