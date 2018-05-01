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الوطن

6 إعلاميين رحلوا عن قناة ON.. آخرهم عمرو أديب

منذ 17 دقيقة
كتب: ضحى محمد
6 إعلاميين رحلوا عن قناة ON.. آخرهم عمرو أديب

عمرو أديب

في الفترة الماضية شهدت قنوات "أون" تغييرات جذرية ومفاجئة في هيكلها الإداري، فتوقفت بعض برامجها ورحل عنها عدد من المذيعين، كان آخرهم الإعلامي عمرو أديب الذي أعلن مغادرته عن القناة منتصف شهر مايو المقبل، وذلك بعد عمله لمدة كبيرة، إلا أن القناة شهدت رحيل عدد من الإعلاميين منذ بداية عام 2018 ومنهم:-

1- معتز عبدالفتاح:

أعلن الإعلامي معتز عبدالفتاح استقالته منتصف شهر إبريل الماضي من قناة أون تخفيضًا للميزانية، ووافقت إدارة القناة على طلبه مباشرة، حيث كان يقدم برنامج "الطريق إلى الاتحادية" لتغطية انتخابات الرئاسة، جاء ذلك ضمن خطة تطوير الخريطة البرامجية وتقليلها في مقابل التركيز على الخبر وتحليله والبرامج الوثائقية الإخبارية.

2- لبنى عسل:

لم تجدد قناة أون عقدها مع الإعلامية لبنى عسل، فور انتهاء تقديمها برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، وذلك بالتزامن مع اعتماد شركة "إعلام المصريين"، المالكة للشبكة، إدارة جديدة لها برئاسة تامر مرسي.

3- شافكي المنيري:

كان آخر ظهور لها يوم 23 مارس الماضي على شاشة قناة أون، بعدما تم الاستعانة بها لتقدم برنامج التوك شو الرئاسي في القناة.

4- إبراهيم الجارحي:

بالإضافة إلى الإعلامي إبراهيم الجارحي مقدم برنامج "فلو أون" الذي غادر القناة أول شهر فبراير الماضي لعدم تجديد عقده وتوقف برنامجه.

5- جمال فهمي:

غادر الكاتب الصحفي جمال فهمي، مقدم برنامج «الوقائع» على قناة on live، حيث غادر القناة أيضا مع انتهاء عقده معها دون تجديده آخر شهر يناير الماضي، وذلك بعد فترة عمل بالقناة استمرت ما يقرب 4 سنوات.

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