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الوطن

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

منذ 9 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم شديد الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، اليوم، وأن يظل حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، معتدلًا على السواحل الغربية نهارًا، مائل لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون رعدية أحيانًا، وغزيرة على سلاسل البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول هناك. 

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد تمتد إلى القاهرة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 37 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 26 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

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