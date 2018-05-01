"الري": اتخذنا إجراءات لحماية المواطنين من أضرار السيول

قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن هناك خططا قائمة بكافة المناطق المحتمل حدوث أمطار بها، وبالتحديد الأراضي المنبسطة التي تشهد هطول أمطارا كثيرة.

وأضاف الإمام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي"، في برنامج "صباح دريم"، أن هناك أعمال حماية قائمة لمنع أي أضرار عن المواطنين من هطول الأمطار، بالإضافة لعرض تقرير مفصل حول المشروعات التي تقوم بها قطاعات الوزارة المختلفة، لمجابهة السيول والحد من أخطارها، إضافة إلي الموقف التنفيذي لأعمال الحماية التي تقوم بها الوزارة.