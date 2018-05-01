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الوطن

ضبط 11 مسؤولا بـ"تموين القليوبية" استولوا على 42 ألفا من أموال الدعم

منذ 7 دقيقة
كتب: حسن صالح
ضبط 11 مسؤولا بـ"تموين القليوبية" استولوا على 42 ألفا من أموال الدعم

ارشيفية

ضبط أمن القليوبية 11 مدير مكتب تموين وموظف بمديرية التموين، بتهمة الاستيلاء على 4 آلاف بطاقة تموينية، سرقوا الدعم من خلالها.

جاء ذلك في إطار مواجهة قوات الأمن لمافيا التلاعب والاستيلاء على الدعم بالقليوبية، من الموظفين بمكاتب ومديرية التموين الذين استولوا على بطاقات المواطنين الذكية الصادرة حديثا، وعدم تسليمها لمستحقيها.

كانت تقارير الأجهزة الرقابية وأمن القليوبية، قد رصدت قيام مديري مكاتب التموين بالقليوبية بالاتفاق مع اللجان المكلفة من مديرية التموين، بفحص البطاقات التموينية الحديثة التي لم تسلم لأصحابها عقب مرور 6 أشهر على إصدارها، حيث تبين التلاعب فيها والاستيلاء على الدعم الخاص بها قبل تسليمها لمخازن وزارة التموين، دون إثبات المخالفات المالية وفقاً للوائح العمل المنظمة في ذلك الشأن.

أخطر اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، ودلت التحريات قيام 5 رؤساء مكاتب تموين بالقليوبية، و6 موظفين كبار بمديرية التموين ومقرها بنها، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للاستيلاء على أموال الدعم التي كفلته الدولة للمواطنين، باستخدام البطاقات التموينية الذكية المنشأة حديثا وغير المسلمة لأصحابها، وصرف مقررات الخبز لدى مخابز تابعة للمديرية قبل تسليمها لمخازن وزارة التموين، الأمر الذي تسبب في الاستيلاء على أموال الدعم، متربحين من جراء ذلك، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد، ومهدرين أموالاً طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.

وتبين من الفحص تسليمهم 4394 بطاقة تموينية لمخازن وزارة التموين لم يثبت بهم أي مخالفات مالية، وبالكشف عن عينة عشوائية "113 بطاقة" من البطاقات المسلمة بمعرفة شركة "سمارت" المنفذة والمسؤولة عن منظومة الخبز، أفادت بتقريرها أن العينة العشوائية من البطاقات استخدمت في صرف 67891 رغيفا، تقدر بمبلغ 41894 جنيها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة، تمكنت قوة من مباحث القليوبية من ضبط المتهمين.

حرر محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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