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الوطن

وزراء التخطيط والسياحة والآثار يستقبلون وفود "المنظمة العربية للتنمية"

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد الدعدع
وزراء التخطيط والسياحة والآثار يستقبلون وفود "المنظمة العربية للتنمية"

د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

استقبلت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفود المنظمة العربية للتنمية الإدارية في حفل استقبال أقيم بقلعة صلاح الدين، وحضره خالد العناني، وزير الآثار، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، للمشاركة في الترحيب بالوفود، وذلك علي هامش مشاركة وزارة التخطيط بختام أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية صباح الأمس.

وأكدت "السعيد" أنه من الأهمية استمرار التواجد المصري الفعال في الفعاليات الهامة على صعيد التجمعات العربية والإقليمية المختلفة، والمشاركة في كافة أعمال المجلس التنفيذي والجمعية العمومية أيضاً باعتبارها نائب رئيس المجلس وأحد أعضاؤه، مشيرة إلي دور الوزارة في السعي نحو تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية حرصًا على زيادة وتيرة العمل العربي المشترك، وانطلاقًا من طبيعة عمل المنظمة والهدف الأساسي من انشائها باعتبارها بيت الخبرة العربي المتخصص في كافة مجالات التنمية الإدارية.

ويذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناقش في ختام أعماله عدة موضوعات تضمنت متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي وتقرير انجازات المنظمة لعام 2017، كما ناقش المجلس وضع تصور حول إطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة إلى جانب الموافقة على المشروع النهائي لاتفاقية إنشاء المنظمة ورفعه إلى الجمعية العمومية لاعتماده.

 

 

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