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الوطن

السيسي: مصر حريصة على التواصل مع المجتمع المدني الأمريكي

منذ 37 دقيقة
كتب: سماح حسن
السيسي: مصر حريصة على التواصل مع المجتمع المدني الأمريكي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، بحضور عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار في مستهل اللقاء إلى حرص مصر على استمرار التواصل مع أطياف المجتمع الأمريكي كافة، بهدف تعزيز الفهم المشترك وتكثيف التشاور حول أفضل السبل للتصدي للتحديات المواجهة للمنطقة وفِي مقدمتها الاٍرهاب والفكر المتطرف.

وأكد السيسي، أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة لعقود بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا إلى حرص مصر على تعزيز وتنمية العلاقات دعمًا لمصالحهما المشتركة. 

وأضاف راضي، أن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا أهمية العلاقات الاستراتيجية الرابطة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، معربين عن تقديرهم للجهود المصرية في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما دور مصر المهم في مواجهة الإرهاب بصفة عامة وعلى وجه الخصوص في إطار العملية الشاملة سيناء 2018، وأثنى أعضاء الوفد على جهود الرئيس في مواجهة الفكر المتطرف، وتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر والخطوات التي تم اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدين بما تشهده مصر من تطورات إيجابية تشير إلى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته.

وتابع راضي، أن اللقاء تناول استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخصوصًا فيما يتعلق بسبل تسوية الأزمات في المنطقة، حيث أكد السيسي أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب. 

وتطرق السيسي إلى جهود دفع عملية السلام، مؤكدًا دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأساسية للعالم العربي، وذلك وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين، مؤكدًا أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، ويوفر واقعًا جديدًا بالمنطقة خصوصًا على مستوي الرأي العام الشعبي، الأمر الذي يساهم بقوة في استدامة تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة بأسرها.

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