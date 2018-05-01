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الوطن

الكوريتان تزيلان مكبرات صوت الحرب النفسية على جانبي الحدود

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
الكوريتان تزيلان مكبرات صوت الحرب النفسية على جانبي الحدود

وفدى الشمال والجنوب

بدأت الكوريتان اليوم الثلاثاء عملية إزالة لمكبرات الصوت المستخدمة في بث الحرب النفسية حول الخط العسكري الفاصل، التي استخدمت كوسيلة مواجهة لنظامي الحكم في البلدين الشقيقين لأكثر من نصف قرن.

تأتي هذه العملية كإجراءات لاحقة لبيان (بان مون جوم) من أجل السلام والازدهار والوحدة في شبه الجزيرة الكورية، الموقّع بين رئيسي الكوريتين في لقاء القمة التاريخي الأخير، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وصرح الجيش بأنه بدأ عملية تفكيك مكبرات الصوت ومرافق البث الإذاعي التي تم تركيبها على خط المواجهة في غرب البلاد بالقرب من باجو الحدودية وذلك ابتداء من ظهر اليوم.

وكان الجيش الكوري الجنوبي يدير 40 وحدة من مكبرات الصوت على جبهة المواجهة الغربية منها 10 وحدات متحركة و30 وحدة ثابتة، وكان يرسل من خلالها أخبارا يومية وأغاني وأحوال الطقس.

يشار إلى أن البث الإذاعي بدأ عام 1963م في الجنوب وعام 1962 في الشمال، وتكرر وقفه وإعادة تشغيله حسب العلاقات بين الكوريتين.

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