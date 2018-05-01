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الوطن

الصينيون يساهمون بـ170 مليون دولار أمريكي في الدخل الوطني لأثيوبيا

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
الصينيون يساهمون بـ170 مليون دولار أمريكي في الدخل الوطني لأثيوبيا

سياح صينين

أعلن مسؤول أثيوبي أن بلاده سجلت 169.6 مليون دولار أمريكي كعوائد من 45307 سائحين صينيين زاروا أثيوبيا عام 2017.

شكل السائحون الصينيون أكبر مجموعة من السائحين الى أثيوبيا.

وأشارت إحصاءات الزوار الصينيون عام 2017 إلى ارتفاع مستقر في العدد عن عام 2016، والذي كان 41.659 شخصا.

وفي حديث مع وكالة شينخوا ذكر جزاخغن أباتي، مدير قسم العلاقات العامة والدولية بوزارة الثقافة والسياحة الأثيوبية، أن الأطعمة ومرافق السكن غير الكافية تعرقل المزيد من التنمية، على الرغم من ارتفاع مستقر في عدد السائحين الصينيين في السنوات الماضية.

وأضاف أباتي: "تشجع وزارة الثقافة والسياحة الأثيوبية الاستثمارات الصينية الموجودة في مجال الضيافة الأثيوبية بهدف تحقيق ارتفاع ملموس في عدد السائحين الصينيين".

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