253 مليون دولار تضع "A Quiet Place" في المركز الثاني بقائمة العائدات

تراجع فيلم الرعب الأمريكى "A Quiet Place" من المركز الأول للمركز الثاني، في قائمة عائدات التذاكر الأسبوع الحالي، حيث حقق إجمالي إيرادات وصل إلى 235.728 مليون دولار، وذلك في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي حول العالم، في الوقت الذي لم تتجاوز ميزانية الفيلم 17 مليون دولار.

وتدور الأحداث في مرزعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة متحابة، تتعرض للترهيب والرعب مِن أشباح وكائنات مخيفة لبعض الوقت، وعليها أن تظل طوال الوقت في صمت تام دون إصدار أدنى صوت، ﻷن هذه الكائنات تصطاد ضحاياها من خلال اﻷصوات التي يحدثوها أو يصدروها.