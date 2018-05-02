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الوطن

أستاذ جامعي يكشف حقيقة وصفه للشيخ الشعراوي بـ"الدجال"

منذ 11 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أستاذ جامعي يكشف حقيقة وصفه للشيخ الشعراوي بـ"الدجال"

الشيخ محمد الشعراوي

كشف مدرس التاريخ الحديث والمعاصر أحمد رشوان، حقيقة وصفه للشيخ الشعراوي بـ"الدجال" في كتابه بكلية التربية في جامعة دمنهور، قائلا: "هي مذكرة، وليست كتاب موثق في المكتبات".

وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم"، عبر شاشة "ltc"، إنه يحترم كل الرموز الدينية، موضحًا: "الجزء الذي تحدثت فيه عن الشعراوي كان في إطار سياق ظاهرة العنف السياسي في تسعينات القرن الماضي، وبعض الفتاوى لبعض رجال الدين التي ساعدت على تغذية ظاهرة الهوس الديني لدى الشعب المصري".

وأضاف "المذكرة كانت تحدث عن تاريخ مصر المعاصر، واعتمدت على كتاب لمؤلف إنجليزي عن الشرق الأوسط وكتاب لمحمد حسنين هيكل "مبارك وزمانه".

يذكر أن مجلس جامعة دمنهور، قرر برئاسة الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس الجامعة، إحالة الدكتور أحمد محمود رشوان، عضو هيئة التدريس بكلية التربية للتحقيق بعد وصفه الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"الدجال"، في كتابه "دراسات في تاريخ العرب المعاصر" الذي يدرس لطلاب الفرقة الثالثة لكلية التربية بالجامعة.

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