الصين ونيبال تعززان التعاون في علوم الجبال

قررت الصين ونيبال تعزيز تعاونهما في مجال علوم الجبال، وفقا لما ذكرته الأكاديمية الصينية للعلوم.

ووقع معهد الأخطار الجبلية والبيئة التابع لأكاديمية العلوم الصينية وجامعة تريبهوفان النيبالية وجامعة يوننان الصينية اتفاقية لدفع التعاون العلمي والتكنولوجي بين الصين ونيبال وجنوب آسيا باستخدام المنصة الصينية - النيبالية لمركز بحوث الجغرافيا المشترك.

كما ستتعاون الصين ونيبال في التعليم الجغرافي ورعاية المواهب، وفقا للاتفاقية.

تم تأسيس مركز الأبحاث المشترك بين الصين ونيبال للجغرافيا في عام 2014، ويركز المركز على دراسة الجغرافيا الجبلية بما في ذلك من الأخطار والبيئة والأخطار المتعلقة بها وتنمية المناطق الجبلية.