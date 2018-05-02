الأردن واليابان يتفقان على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري

اتفق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال مباحثات عقداها اليوم (الثلاثاء) بعمان، على تقوية العلاقات بين البلدين لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية، وفق بيان للديوان الملكي الاردني.

وأكد الملك عبد الله الثاني وآبي، خلال المباحثات التي جرت في قصر الحسينية، أهمية المضي قدما في الارتقاء بمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة الاردنية في عدد من القطاعات الحيوية.

ونقل البيان عن الملك عبد الله الثاني قوله "إن التحدي الماثل أمامنا اليوم، يتطلب استجابة عاجلة، خاصة ان أزمة اللجوء السوري قد وضعت تبعات هائلة على شعبنا واقتصادنا، مشيرا إلى أن هناك رؤية دولية مشتركة تجمع بين البلدين، وروابط مهمة بين الشعبين".

وأكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ضمن مسار جنيف، إضافة إلى الدعم القوي لحل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان استقرار الإقليم.