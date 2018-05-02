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الوطن

اتفاق إثيوبي إسرائيلي على تطوير التعاون الاقتصادي

منذ 40 دقيقة
كتب: وكالات
اتفاق إثيوبي إسرائيلي على تطوير التعاون الاقتصادي

الرئيس الإسرائيلي-رؤوفين ريفلين-صورة أرشيفية

اتفق الرئيسان الإثيوبي ملاتو تشومي، والإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم، على تطوير التعاون الاقتصادي.

ووصل ريفلين إثيوبيا، أمس، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ويحضر ملتقى لرجال الأعمال في البلدين، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال تشومي إن مباحثاته مع ريفلين تناولت جوانب التعاون بين البلدين، ودعا إلى بذل جهود أكبر لتطوير علاقات البلدين، خاصة في مجالات تحديث الزراعة العلوم والتكنولوجيا والاستثمار.

وأعرب تشومي عن تقديره للدعم الفني الذي تقدمه إسرائيل لبلاده، لافتا إلى أنه يتطلع إلى رؤية تدفق الاستثمارات الإسرائيلية في إثيوبيا.

بدوره، أشار ريفلين إلى أنه يزور البلد الإفريقي "من أجل لتطوير الشراكة القائمة، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، والبحث في أفضل السبل لتطوير مستقبل العلاقات الثنائية".

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