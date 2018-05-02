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الوطن

"الخارجية" تتعاون مع لجنة مكافحة الإتجار في البشر لحماية العمالة

منذ 42 دقيقة
كتب: اكرم سامي
"الخارجية" تتعاون مع لجنة مكافحة الإتجار في البشر لحماية العمالة

وزارة الخارجية المصرية

نسق قطاع الشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، التابع لوزارة الخارجية، مع اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، بتوزيع الدليل الاسترشادي الذي أصدرته اللجنة الوطنية، لحماية العمالة المصرية بالخارج من صور الإتجار بالبشر والتعريف بهذه الجريمة، خلال البعثات المصرية الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

ويعتبر التعريف بالإطار القانوني الدولي لحماية المصريين العاملين بالخارج، وكذا التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر من أهم ما يتضمنه الدليل الإرشادى، إلى جانب الإشارة إلى الدور المنوط به كل من وزارة الخارجية من خلال القطاع القنصلى ووحدة شئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وذلك فى مجال حماية العمالة المصرية بالخارج.

وتهدف وزارة الخارجية، حسب بيانها، إلى توفير الآليات والمعلومات المناسبة للتعريف بهذه الجريمة وأشكالها، وبناء قدرات الدبلوماسيين في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية لمواجهة كافة المشكلات المتعلقة بهذه القضية، والتي قد يواجهونها أثناء القيام بعملهم في الخارج، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية في الوقت الراهن لقضية منع ومكافحة الإتجار بالبشر.

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