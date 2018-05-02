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الوطن

مسئول بالبترول: استيراد 7 شحنات غاز للكهرباء فقط بعد إنتاج "ظهر"

منذ 24 دقيقة
كتب: شادى أحمد
مسئول بالبترول: استيراد 7 شحنات غاز للكهرباء فقط بعد إنتاج "ظهر"

حقل ظهر

كشف مصدر مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول، أنه سيتم تخفيض عدد شحنات الغاز المستوردة في يونيو المقبل، وذلك بعد إضافة إنتاج حقل ظهر العملاق ووصوله إلأى 1.2 مليار قدم مكعب فى نهاية مايو الجاري.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه تم الاتفاق مع الوزراء على استيراد ما لا يزيد عن 7 شحنات فقط من الغاز شهريًا لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، قائلاً: "هناك توصيات رئاسية لربط كافة الاكتشافات الحديثة لحقول الغاز بشبكة الإنتاج، لزيادة الإنتاج المحلي والتخلي نهائياً عن الاستيراد بنهاية عام 2018".

وتابع: "تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز، ووصول إنتاج ظهر إلى ذروته يوفر 2 مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة".

 

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