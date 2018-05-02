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الوطن

برلمانية: موازنة البرامج والأداء بالمحليات تيسر تفعيل الرقابة

منذ 13 دقيقة
كتب: هبة أمين و حسام أبو غزالة
برلمانية: موازنة البرامج والأداء بالمحليات تيسر تفعيل الرقابة

النائبة سيلفيا نبيل

قالت النائبة سيلفيا نبيل، إن موازنة البرامج والأداء ضرورة لتفعيل الرقابة البرلمانية بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

وأضافت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة موازنة محافظة الأسكندرية للعام المالي 2018-2019، أن الموازنة تتم فى إطار بنود، ولكن ما يتم استهدافه بالتنسيق مع الحكومة العمل على جعلها موازنة برامج، حتى تكون الفرصة متاحة لتفعيل الرقابة البرلمانية أكثر من خلال تقارير على مدار العا، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية من ضمن الوزارت التي يستهدف تفعيل موازنة البرامج لها، خاصة أنها تضم 27 محافظة.

وعبر النواب عن غضبهم لغياب المحافظين وعدم وجود تمثيل لائق ينوب عنهم.و طالب رئيس اللجنة وزارة التنمية المحلية، بموافاه اللجنة بالمخاطبات التى تمت بين الوزارة والمحافظات والتعرف على من هو المسؤول وتقع عليه المسؤلية فى عدم التمثيل الجيد للوزارة بمناقشات الموازنات خلال الاجتماع.

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