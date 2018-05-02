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الوطن

وزير بحريني: العلاقات مع مصر نموذج يحتذي به في العلاقات العربية

منذ 28 دقيقة
كتب: (أ.ش.أ)
وزير بحريني: العلاقات مع مصر نموذج يحتذي به في العلاقات العربية

صورة أرشيفية

أكد وزير شئون الكهرباء والمياه البحريني الدكتور عبدالحسين بن على مرزا، أن العلاقات المصرية البحرينية نموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول العربية، مشددا على عمق ومتانة العلاقة بين القاهرة والمنامة.

وقال مرزا في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العربي الثالث للمياه، المنعقد حاليا بالكويت - إن التعاون بين مصر ومملكة البحرين، ممتد في جميع المجالات، سواء السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو الأدبية، منذ فجر التاريخ، مؤكدا أن لمصر مكانة خاصة في قلب كل مواطن بحريني، خاصة في ظل الروابط القوية التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وحول أهم ما يناقشه المؤتمر العربي الثالث للمياه، أشار إلى أن المنطقة العربية بوجه عام تعاني من ندرة في المياه العذبة بالمنطقة العربية؛ حيث إنها تحتوى على 1% فقط من مصادر المياه العذبة على مستوى العالم، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك، من أجل تنسيق الجهود، للحفاظ على المياه والتوعية بترشيد استهلاكها، وهو ما سيدعو له المؤتمر العربي الثالث للمياه.

وفيما يتعلق بطبيعة المصادر المائية التي تعتمد عليها البحرين، قال وزير شئون الكهرباء والمياه البحريني، إن المملكة تعتمد على أكثر من 98% من مياهها على تحلية مياه الخليج العربي، بالإضافة إلى الآبار الجوفية، التي يتم الحفاظ عليها كمصدر استراتيجي للمياه، لافتا إلى أن المنامة اشتركت بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، في إعداد استراتيجية خليجية لأمن واستدامة المياه؛ لضمان تحقيق الأمن المائي الخليجي.

وأضاف أن البحرين خطت خطوات كبيرة في ملف الإدارة المتكاملة للمياه؛ وذلك من خلال إنشاء مجلس للموارد المائية، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، للعمل على تنفيذ خطة إستراتيجية طويلة المدى، لضمان استدامة أمن المياه للأجيال القادمة.

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