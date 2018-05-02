تسجيل الدخول

الوطن

"حسن مش زي الناس".. عشقه لروما يكسب حبه لصلاح

منذ 10 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
"حسن مش زي الناس".. عشقه لروما يكسب حبه لصلاح

حسن

ينتقل مشجعو "صلاح" خلفه من فريقٍ إلى آخر، يخلعون قميص تشيلسي ليرتدوا قميص فيورينتينا الذي يلقونه في المهملات بعد انتقاله لروما، بينما يصل قطار النجم المصري لمحطة "ليفربول" الإنجليزي وتألقه الباهر فيه، فيلقي معظم المصريين ًقميص روما مرتدين "فانلة" فريق "الميرسيسايد" الأحمر، غير أن ذلك الشاب العشريني آثر الوقوف في وجه الجميع مستمرا في تشجيع "روما" وفيًا له رغم حبه لمحمد صلاح.

حسن صلاح، البالغ من العمر 20 ربيعًا، يشجع فريق ذئاب العاصمة الإيطالية حتى قبل أن يخطو "صلاح" خطواته الأولى داخل أوروبا، رغم أن تاريخ الفريق وقوته لا يغريا شابًا في مثل عمره أن ينتمي له.

يقول حسن صلاح: "تشجيع روما بالذات صعب شوية عن تشجيع باقي الفرق لأن تاريخه مش بالكبر اللي يخلي حد ينجذب له، آخر دوري لينا كان من حوالي 17 سنة وآخر نهائي أوروبي خضناه قرب يوصل لـ30سنة".

أسباب أخرى دفعت الشاب العشريني للتشبث بفريقه الإيطالي، حيث لا ينسى فرانشسكو توتي أو حالة الشغف الكبيرة التي يبدو عليها جمهور روما، دائمًا، داخل ملعب الأوليمبكو بغض النظر عن نتائج الفريق أو مركزه.

بانتقال "صلاح" لروما أكمل "حسن" القطعة الناقصة التي كان يبحث عنها، حيث يتابع اللاعب المصري منذ بداية مسيرته، ويسعد بكل نجاح يحققه في أوروبا، ويوضح: "لما دخل النادي حسيت إن كأن قطعتين (buzzle) اجتمعوا مع بعض عشان يفرحوني، كأن ابنك اللي شوفته بيكبر قدامك وراح لعب في النادي اللي إنت بتحبه".

العامان السابقان، كان لهما وقع مختلف لدى الشاب العشريني، ليس فقط لتألق "صلاح" مع النادي الإيطالي أو مساهمته في انتصاراته.. "لما كنت باروح القهوة كنت باطلب إنهم يشغلوا ماتش روما، كانوا بيعاملوني زي الباشا ويشجعوا معايا فريقي، وطبعا ده مكانش بيحصل قبل ماييجي صلاح لأن مش كتير كانوا بيشجعوا روما".

انتقال صلاح من "روما" إلى "ليفربول"، لم يثن الشاب العشريني عن تشجيع فريقه المفضل في مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي "زي ما أنا مستحيل أكره صلاح مستحيل أتكلم عنه بسوء فأنا لا يمكن بكل حال من الأحوال أشجع نادي ضد فريقي المفضل لمجرد لاعب، حتى لو كان اللاعب دا هو صلاح"، رافضًا ربط تشجيع صلاح من عدمه بالوطنية من قريب أو بعيد، فالأمر برمته يتعلق بالمشاعر التي تربط المشجع بفريقه.

"أسوء مشاعر ممكن مشجع كورة القدم يحسها في الكون لما لاعب مرتبط بيه يسجل في فريقه".. هكذا تحدث "حسن" عن لحظات سجل فيها "صلاح" هدفين في فريقه المفضل، غير أن اهتزاز شباك "روما" لم يألمه بقدر ما استوقفه موقف "الملك المصري" الذي لم يحتفل عند تسجيل الهدفين، "إتأثرت جدا لما لقيته بيبص لجمهور روما ويرفع إيده وبعدين يضمهم كأنه بيطلب السماح منهم".

تمنى الشاب العشريني عدم تكرار تسجيل "صلاح"، مرة أخرى، في مباراة العودة، حتى لا تنتابه نفس المشاعر التي جعلته يشعر بالحزن على فريقه، وفي نفس الوقت ليس غاضبًا من تسجيل شقيقه في الوطن داخل الشباك التي يعشقها.

أخبار متعلقة

ليفربول يتسلح بصلاح وماني وفيرمينيو أمام روما

ليفربول يتسلح بصلاح وماني وفيرمينيو أمام روما
محمد صلاح: الفوز ببطولة أبطال أوروبا "حلم" .. و"ماتش روما مش سهل خالص"

محمد صلاح: الفوز ببطولة أبطال أوروبا "حلم" .. و"ماتش روما مش سهل خالص"
بث مباشرة مباراة روما وليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال 2/5/2018

بث مباشرة مباراة روما وليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال 2/5/2018
«روي كين» : «صلاح» حول روما إلى أشلاء

«روي كين» : «صلاح» حول روما إلى أشلاء
روما يحشد أسلحته بقائمة الفريق أمام ليفربول

روما يحشد أسلحته بقائمة الفريق أمام ليفربول
بالصور| جماهير ليفربول ترفع لافتات لمحمد صلاح في روما

بالصور| جماهير ليفربول ترفع لافتات لمحمد صلاح في روما
بالصور| حراسة مشددة بالضباط على «صلاح» قبل موقعة روما

بالصور| حراسة مشددة بالضباط على «صلاح» قبل موقعة روما
عاجل| رحيل مدرب ليفربول قبل مواجهة روما

عاجل| رحيل مدرب ليفربول قبل مواجهة روما
مصادر دبلوماسية: روما أبلغت القاهرة بطرد مواطن مصري على علاقة بداعش

مصادر دبلوماسية: روما أبلغت القاهرة بطرد مواطن مصري على علاقة بداعش
بالفيديو| شاهد كيف تدرب محمد صلاح على إحراز الهدف الأول في روما

بالفيديو| شاهد كيف تدرب محمد صلاح على إحراز الهدف الأول في روما

التعليقات

الخطايا الـ10 تطارد «البدرى»

أحدث الأخبار

علماء: تضاعف سرعة ذوبان الجليد في القطب الشمالي الروسي

علماء: تضاعف سرعة ذوبان الجليد في القطب الشمالي الروسي

وكيل "الشباب": الوزير يدرس مقترحا بإنشاء قناة فضائية متخصصة

وكيل "الشباب": الوزير يدرس مقترحا بإنشاء قناة فضائية متخصصة

"الأطباء" تدعو أعضائها لحضور جلسة "بدل العدوى" الأحد

"الأطباء" تدعو أعضائها لحضور جلسة "بدل العدوى" الأحد

تنفيذ 304 أحكام قضائية في حملة أمنية بأسوان

تنفيذ 304 أحكام قضائية في حملة أمنية بأسوان

مصرع شاب وطفل تحت عجلات القطار في أبوشوشة بقنا

مصرع شاب وطفل تحت عجلات القطار في أبوشوشة بقنا

اختيارات الوطن

"وجبات ومبيت مجهز".. تعرف على المهن المطلوبة في العاصمة الإدارية

"وجبات ومبيت مجهز".. تعرف على المهن المطلوبة في العاصمة الإدارية

الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول «صلاح» وروما بدوري الأبطال

الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول «صلاح» وروما بدوري الأبطال

بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

الأكثر قراءة

عاجل