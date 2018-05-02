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الوطن

سرقة 25 هاتفاً ذكياً من مطعم في النرويج خلال 3 أيام فقط

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
سرقة 25 هاتفاً ذكياً من مطعم في النرويج خلال 3 أيام فقط

سرقة 25 هاتفاً ذكياً من مطعم فى النرويج خلال 3 أيام

كشفت الشرطة النرويجية عن سرقة 25 من الهواتف الذكية للزبائن في مطعم وحانة في العاصمة النرويجية أوسلو خلال ثلاثة أيام فقط.

وجاء في لائحة الاتهام أن رجلين اتهما بسرقة الهواتف المحمولة من المطعم الكائن بوسط أوسلو، سيمثلان أمام المحكمة.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري أن الهواتف الذكية وجميعها ماركة "آي فون" سُرقت من جيوب الزبائن وحقائبهم، وقال صاحب المطعم، إنه على علم بما جرى، بعدما اشتكى عدد من الزبائن في نفس الوقت من سرقة هواتفهم، ومن ثم تم إبلاغ الشرطة.

وأفادت إحصاءات الشرطة بأنه جرى إبلاغ شرطة أوسلو العام الماضي عن 8119 حالة نشل بانخفاض 1ر16% عن العام السابق له.

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