اكتشفت مؤخراً أنه فى علاقاتنا الإنسانية ننسى دائماً نحن البشر معنى الاندماج والذوبان فى الآخر، ونعيش حياتنا فى مباراة يسعى كل طرف أن يكون هو الفائز دون أن يفكر ولو لحظة واحدة أنه يلعب المباراة الصفرية، ففى علاقاتنا بأحبتنا يجب أن نتفهم جيداً أن هناك هدفاً واحداً لا بد أن نحرص عليه وهو أن تكون العلاقة صحيحة وصحية مغلفة بالسعادة والاستمتاع والإشباع والعطاء بلا حدود وبلا انتظار للمردود. مليئة بالمعانى الجميلة مشبعة (بضم الميم) للطرفين، مشجعة على حب الحياة والجمال والنجاح والاندماج داخل حزمة واحدة من المشاعر، التى إن حدثت ستفيض وتتحول لدواء لكل من حولنا من بشر يعالجهم من أى حرمان أو نقص لديهم، وما أجمل أن يتحول أى منا إلى مصدر للسعادة والعطاء لمن حوله ويكون إشعاع الحب والنور وسط مصاعب الحياة، أقول إننا فى ثقافتنا العربية لم نتعلم كيف يمكن أن نؤسس ونقيم وندعم علاقاتنا العاطفية، ويبدو أن أغلبنا لم يقرأ لشعرائنا ولا لفلاسفتنا لنتعلم منهم، فقد قال نزار قبانى لمحبوبته (دعينى أؤسس دولة عشق تكونين أنت المليكة فيها وأصبح أنا أعظم العاشقين) وإذا أردنا أن نبسط مفهوم العلاقة الإنسانية وضرورة إبعادها عن مدار المباريات، نذكر أن جبران خليل جبران قال (لا تحدثنى عن الحب بل عاملنى به) فأين نحن من هذه المشاعر والكلمات، وقد أثبتت دراسة برازيلية أن المنافسة بين الأزواج تعد رابع أسباب الطلاق على مستوى العالم، لأنها تتحول إلى مصدر للكراهية بين الزوجين، ويقول الباحثون إن هناك أشكالاً كثيرة للمنافسة بين المحبين تؤدى إلى انهيار المشاعر الإيجابية تماماً، ومنها المنافسة من أجل التحكم فى اتخاذ القرارات أو المنافسة للوصول إلى منصب أعلى إن كان طرفا العلاقة فى عمل واحد، ويقول أحد أطباء علم النفس إنه إذا اعتبر كل واحد من الطرفين أن الحب هو التقاء إنسان بكل أبعاده بإنسان آخر أو أنه رحلة ذات لذات أو عبور للحواجز التى تفصل بين البشر لما كانت هناك تلك المباريات بين الأحبة، وقد أظهرت الدراسات أيضاً أن هناك علاقة وثيقة بين طفولة الشخص وخياراته العاطفية عند بلوغه وسلوكه مع الطرف الآخر ونظرته الخاصة له، وعادة ما يقع اختيار الشخص على شريك فى محاولة من العقل اللاوعى لإصلاح المشكلات النفسية التى عانى منها فى مرحلة الطفولة، ولذلك ينصح أطباء علم النفس الأمهات والآباء بأن يعلموا أطفالهم التعبير عن عواطفهم ومشاعر الحب التى تملأهم وألا يحرموهم من لمسات التدليل حتى تصبح لديهم القدرة على العطاء وعلى الحياة العاطفية الصحيحة.ويؤكدون أيضاً أن الدراسات الحديثة أثبتت أن عاطفة الحب لا تنخفض مع مرور الوقت أو السنوات، لأن النشاط فى الدماغ يبقى على حاله بعد مرور عدد من السنوات، كما كان فى لحظات الحب الأولى، وأثبتت الأشعات التى أجريت على المخ أنه مع مرور الزمن على بدء العلاقة العاطفية فإن منطقة أخرى ومختلفة من الدماغ تستجيب للمشاعر وهى تلك المنطقة التى ترتبط بشعور التعلق على المدى الطويل، وهى ذاتها المسئولة عن إفراز مادة السيروتونين وارتفاع مستوياته، الذى يؤدى إلى الشعور بنوع من الهدوء وانعدام الهواجس، وإذا كانت تلك النتائج التى تحدثنا عنها هى حصيلة دراسات علم النفس والاجتماع فلماذا يصل أغلبنا إلى المباراة الصفرية وننسى أو نتناسى أن الحب كما قال نجيب محفوظ ليس معصية، ونتحول إلى المرحلة التى قال عنها الفيلسوف (آن سكستون): (ذلك الحب الذى يقول إلى أبد الآبدين ثم يدهسك كشاحنة)، أو كما قال الشاعر حسين بكرى (تتلاقى الأرواح بسرعات متفاوتة وكتل مختلفة ومواد متنوعة، أصعبها أن تكون قابلاً للالتصاق وتلتقى بروح من الصلب فلا أنت امتزجت بها، ولا أنت قادر على الفكاك منها، وأكثرها ألماً أن يكون أحدكما من مادة متفجرة فتحولك إلى شظايا تشوه بها روحك)، ويؤكد نفس المعنى فى كلمات أخرى محدثاً حبيبته (لا تدفعينى نحو الحرب فأنا مقاتل أهوج وأول ضربة لى بالسيف ستطيح برأسينا معاً)، و(إذا قررت أن تضع الحب فى مقارنة فلا تفكر هل سيفوز أم سيخسر لكن ثق تماماً أنه لم يكن حباً)، وبعيداً عن خيال الشعراء ونصائح علماء النفس والاجتماع أقول لكم أحبتى وأصدقائى إن هذه المباراة الصفرية تعبير مستخدم فى عالم السياسة وتطلق على العلاقة بين دولتين متساويتين فى القوة والنفوذ العالمى والقدرات الاقتصادية، وهو ما يعنى منطقياً أن أى تنافس أو جدل لن يسفر عن نتيجة سوى التعادل، فأرجوكم تحابوا واستمتعوا وتناسوا عنوان هذه المقالة تماماً.