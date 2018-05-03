وصول وسفر 1694 راكبا بميناء سفاجا.. وتداول 458 شاحنة

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستقبل اليوم السفينتين مسرة ونما إكسبريس على متنهما 600 راكب و70 شاحنة بضائع و22 شاحنة عفش ركاب و23 سيارة، كما تغادر 4 سفن وهي: عمان، الرياض، الحرية2، وبوسيدون إكسبريس على متنها 296 راكبا و185 شاحنة و15 سيارة.

وأضاف ملاك، في بيان اليوم: شهد الميناء أمس استقبال السفينة وادي سفاجا على متنها 63 ألف طن قمح روسي و3 سفن أخرى هي: عمان، الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، على متنها 455 راكبا و 109 شاحنات بضائع و10 شاحنات عفش ركاب و26 سيارة وغادرت السفينة العبارة محبة على متنها 165 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع والسفينتين مسرة ونما إكسبريس على متنها 178 راكبا و62 شاحنة و7 سيارات.