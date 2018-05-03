6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، 6 قرارات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراض في المحافظات لإقامة مشروعات خدمية.

وتضمنت القرارات تخصيص أرض بالوادي الجديد لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وأرض بالفرافرة لإقامة مجزر نمطي عليها، وأرض بكفر الدوار لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وأرض بالبحيرة لإقامة إدارة للتضامن الاجتماعي عليها.

وشملت القرارات تخصيص أرض بمركز حوش عيسى بالبحيرة لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وأرض بقنا لإقامة بيارة صرف صحي عليها.