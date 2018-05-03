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الوطن

6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

منذ 5 دقيقة
كتب: محمد مجدي
6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، 6 قرارات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراض في المحافظات لإقامة مشروعات خدمية.

وتضمنت القرارات تخصيص أرض بالوادي الجديد لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وأرض بالفرافرة لإقامة مجزر نمطي عليها، وأرض بكفر الدوار لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وأرض بالبحيرة لإقامة إدارة للتضامن الاجتماعي عليها.

وشملت القرارات تخصيص أرض بمركز حوش عيسى بالبحيرة لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وأرض بقنا لإقامة بيارة صرف صحي عليها.

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