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الوطن

"صحة الدقهلية" تؤكد توافر جميع الأدوية والمستلزمات بالكميات الكافية

منذ 33 دقيقة
كتب: صالح رمضان
"صحة الدقهلية" تؤكد توافر جميع الأدوية والمستلزمات بالكميات الكافية

الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توافر جميع الأدوية والمستلزمات بالكميات الكافية لكل مستشفى.

جاء ذلك، اليوم، خلال الاجتماع الدوري لمديري المستشفيات، في حضور مديري الإدارات المالية بالمستشفيات، و مديري العموم، ومديري الإدارات الفنية، لمناقشة التقارير الأسبوعية للمستشفيات، حيث تناول النقاش أهم السلبيات الواردة بالتقارير لكل مستشفى.

وتناول الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات الهامة مثل سبل توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات وما هو متاح من الميزانية الخاصة بهذه الاحتياجات

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التزام الأطباء بمكان العمل خصوصًا الفترات المسائية والليلية، كما شدد على أهمية النظافة العامة وتوافر وسائل مكافحة العدوى داخل المستشفيات مع دخول فصل الصيف.

وحث مديري المستشفيات بضرورة بذل مزيد من الجهد لتقديم الخدمة الصحية بالصورة التي تليق بمستشفيات وأطباء محافظة الدقهلية وحرصا على صحة المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

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