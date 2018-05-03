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الوطن

رئيس قطاع هضبة الهرم: أدخلنا 28 مليون جنيه لخزينة الدولة

أمس PM 11:14
كتب: وائل فايز
رئيس قطاع هضبة الهرم: أدخلنا 28 مليون جنيه لخزينة الدولة

المهندس هانى شارد خلال احدى الحملات

قال المهندس هاني شارد، رئيس قطاع منطقة هضبة الأهرام، إن المنطقة تحوي نحو 6 آلاف محل ولابد من استصدار تشريع من البرلمان بشأن تلك المحلات للبت في أمرها، مؤكدا أن هناك اتجاه لتقنين أوضاع تلك المحلات بما لا يخالف القانون.

وأضاف شارد لـ"الوطن"، أنه أدخل لخزينة الدولة منذ 15 شهرا هي فترة توليه هضبة الأهرام نحو 28 مليون جنيه، مؤكدًا أنه في حال وجود تشريع سيتمكن القطاع من إدخال ضعف المبلغ إلى خزينة الدولة، لافتا إلى أن كل محل يعمل به من 3 إلى 4 أشخاص وأكثر وكل واحد يعول أسرة، وهم على أتم استعداد لسداد حق الدولة حال تقنين أوضاعهم.

وأكد رئيس قطاع حدائق الأهرام، أن الحملات مستمرة للتصدي للمخالفات ومنع الفوضى، مشيرًا إلى أن الحملات تستهدف المحال المخالفة ولا تتردد في تشميعها ومصادرة محتوياتها وتحرير محاضر لأصحابها ولا تفتح مرة أخرى إلا بواسطة شرطة المرافق صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، ومن يقوم بإزالة الشمع واعادة الفتح مرة أخرى يعرض نفسه لعقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.

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