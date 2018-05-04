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الوطن

قانونيون: عقبات دستورية تمنع "دعم مصر" من التحول لحزب سياسي

اليوم AM 12:33
كتب: عبدالرحمن قناوي
قانونيون: عقبات دستورية تمنع "دعم مصر" من التحول لحزب سياسي

صورة أرشيفية

أعلن النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن تأييده فكرة تدشين ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي، وتحول الائتلاف من داخل القبة إلى حزب سياسي متداخل مع الشعب، موضحًا في بيانٍ له أنه "لا يوجد عوائق دستورية تمنع تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي".

من جانبه قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إن إئتلاف دعم مصر من حقه التحول لحزب، لكنه مقيد بـ15 نصًا دستوريًا، و3 قوانين، مؤكدًا أنه يستحيل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع، حيث تعتبر المواد المطلوب تخطيها شروطًا تعجيزية.

وأضاف عبد النبي، في تصريحات لـ "الوطن"، أن تحويل الائتلاف لحزب يخالف في جميع الأحوال المادة 110 من الدستور، الخاصة بإسقاط العضوية عن أعضاء البرلمان حال تغيير الصفة الحزبية تحت قبة البرلمان، كما يتعارض أيضًا مع المادة 104 من الدستور الخاصة بحلف يمين القسم باحترام الدستور والقانون.

وأردف أن المادة 3 من قانون الأحزاب تُلزم الحزب الجديد بتجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا، وهو ما يخالف حالة ائتلاف دعم مصر، الذي يمثل حتى هذه اللحظة مجموعة من النواب من أحزاب مختلفة، ولا يضم تحت مظلته مواطنين حديثي العمل بالسياسة، كما أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تنص على إسقاط العضوية عن النائب البرلماني إذا غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا.

الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، قال إن تحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب يتعارض مع المادة 110 من الدستور، التي تؤكد إسقاط العضوية عن نائب البرلمان عند تغيير الصفة، موضحاً أن المادة 6 من قانون مجلس النواب استلهمت روح الدستور وأكدت على النص السابق.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تعديل الدستور والقانون ليتوافقا مع رغبة ائتلاف دعم مصر في التحول لحزب سياسي، يعتبر انحرافًا في استخدام السلطة التشريعية، لأن التغيير يعطي ميزة لفئة معينة تحت قبة البرلمان، وليس تغييرًا مجردًا.

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