حميد الشاعري: "والدي طرني من البيت لدخولي مجال الغناء"

قال الفنان حميد الشاعري، إن والدته كانت تدعمه بقوة في مجال الفن وكانت تؤمن بموهبته منذ الطفولة، على عكس والده الذي طرده من المنزل بسبب دخوله مجال الغناء، موضحًا أن والده كان رافضًا دخوله مجال الغناء والفن مطلقًا.

وأضاف "الشاعري"، خلال حواره في برنامج "عائشة"، على قناة "صدى البلد"، أن والده لم يقتنع بموهبته الفنية والغنائية إلا بعد عرض الألبوم الثالث له.

وأشار إلى أنه ترك ليبيا لأن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كان لديه مشكلة مع الفن وحرق كل الآلات الموسيقية مما جعله يضطر أن يترك ليبيا لعدم توافر البيئة المناسبة لعالم الغناء.