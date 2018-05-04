نقيب الصحفيين: لا يوجد صحفي واحد محبوس على ذمة قضية نشر في مصر

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن حرية الصحفيين تشمل المجتمع كله، لافتًا إلى ضرورة أن تُقابل الحرية بمسؤولية نظرًا لأن البلاد تعيش مرحلة فاصلة، بسبب تعرضها لتهديدات من بقايا الشر والإرهاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "نطلب المزيد من الحرية، لكن نتفهم ما عليها من مسؤوليات".

وأكد على وقوف النقابة إلى جانب كل الصحفيين في كل القضايا التي تمسهم، بما فيها قضايا النشر وغيرها، ودعمهم في كل مراحل التقاضي، لافتًا إلى أن النقابة تتواصل مع وزارة الداخلية لتوفير الحد الأدنى من الظروف الإنسانية للصحفيين المحبوسين.

وتابع: "لا يوجد صحفي واحد في مصر محبوس في قضايا نشر".