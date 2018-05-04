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الوطن

القرموطي يسأل: "هل ينفع أتفرج على رقاصة وأنا صايم".. و"الإفتاء" تجيب

اليوم AM 05:09
كتب: شريف سليمان
القرموطي يسأل: "هل ينفع أتفرج على رقاصة وأنا صايم".. و"الإفتاء" تجيب

دار الإفتاء المصرية

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مشاهدة المسلسلات في رمضان لا تُفسد الصيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن شهر رمضان، هو شهر العبادات، ولهذا لا يجب أن يضيع المسلم وقته في غيرها.

وتابع: "الأزهر علمنا أن نفتي على قواعد منضبطة، فيجوز للمسلم أن يشاهد الأفلام والمسلسلات الهادفة".

وسأل مقدم البرنامج، أمين الفتوى: "لو فتحت فيلم قديم واتفرجت على رقاصة ينفع؟!".

فأجابه أمين الفتوى: "لا يستحب للصائم أن يرى مثل هذه المشاهد".

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