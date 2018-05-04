6 مصابين بينهم طفلان في "ميكروباص" بالمنوفية

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الأكسدة اتجاه ماستر بمركز السادات، صباح اليوم، ونقل المصابون إلى مستشفى مدينة السادات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من الفحص انقلاب السيارة رقم "ف ع ج 4968 ميكروباص" قيادة "م.م.ا" 29 عاما، سائق ومقيم بدمنهور، إثر انفجار الإطار الخلفي للسيارة، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، وبعض من مستقلي السيارة وهم "م.ا" 14 عاما، بكدمات في الرأس، اشتباه ارتجاج وكسر بالجمجمة، و"ا.ي.ا" 18 عاما، جرح باليد اليمنى، و"ا.م.م" 12 عاما، جرح بفروة الرأس، وآخرين وجميعهم عمال يومية ومقيمين ركز دمنهور بحيرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد بمدينة السادات، وقدمت الإسعافات اللازمة لهم، وحدثت تلفيات بالسيارة، وتم التحفظ عليها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6053 جنح مركز السادات لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.