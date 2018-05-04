بالصور| حملة لرش المصارف ومكافحة الحشرات الطائرة بدسوق

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق اليوم، حملة مكبرة لمكافحة الحشرات الطائرة بعدد من المناطق.

وكلف رئيس مركز ومدينة دسوق، نائبه أحمد عيسى، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، ووحدة الملاريا بدسوق لوضع خطة لمكافحة الحشرات الطائرة، وقام المهندس عبده عبدالمحسن، رئيس وحدة الملاريا بالمركز والمدينة، باستكمال العمل والرش وتنفيذ الخطة، حيث جرى رش مصرف عزبة مفتاح لمكافحة البعوض بطول 7 كيلو متر.

كما جرى تطهير جميع صناديق القمامة، وجاري الإستمرار بالرش بصفة مستمرة لمكافحة أمراض الصيف، بجميع شوارع وقرى مركز ومدينة دسوق.