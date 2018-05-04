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الوطن

انطلاق قوافل "عنيك في عنينا" بالأقصر والغربية

منذ 25 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
انطلاق قوافل "عنيك في عنينا" بالأقصر والغربية

عنيك فى عنينا

أعلنت مؤسسة "صناع الخير للتنمية" انطلاق قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، صباح اليوم، بقريتي الحميدات شرق بمركز إسنا بالأقصر بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا، واخناواى بمركز طنطا محافظة الغربية.

وصرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن القافلتين تستهدفان الكشف على أكثر من 3 ألاف مواطن من سكان القريتين والقرى والنجوع المحيطة بها، مؤكدًا أن خطة المبادرة تراعي التوازن بين العمل بمحافظات الدلتا ومحافظات الصعيد.

وأضاف زمزم أنه جاري الآن أيضًا التدخلات الجراحية اللازمة لـ100 شخص من أهالي حي الصوفي بالفيوم الذين خضعوا للكشف الطبي خلال قافلة المبادرة يوم 15 أبريل الماضي، مؤكدًا نقل المواطنين من الفيوم إلى القاهرة لإجراء العمليات بأحد أكبر مراكز جراحة العيون بالدقي، وإعادتهم لمنازلهم بعد التأكد من سلامتهم وحصولهم على القطرات والأدوية اللازمة بعد العملية.

وأشار زمزم، إلى الانتهاء من إجراء العمليات الجراحية اللازمة لأهالي قرية "ادندان" بنصر النوبة البالغ عددهم 100 شخص، وإحالتهم من قبل الفريق الطبي الذي تولى الكشف خلال قافلة "عنيك فى عنينا" بالقرية نهاية الشهر الماضي.

وأكد زمزم أن المؤسسة حريصة على منع ظاهرة قوائم الانتظار وإجراء العمليات الجراحية للمواطنين أولًا بأول، والتأكد من نجاح العمليات، مشيرًا إلى التواصل مع المواطنين ممن أجروا العمليات الجراحية للتأكد من عدم وجود أي شكوى أو مضاعفات بعدها، لافتًا إلى أن قائمة الانتظار الوحيدة الموجودة هي عمليات زراعة القرنية نظرًا لارتفاع تكلفتها المادية والتي تسعى المؤسسة لتوفيرها حاليًا.

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