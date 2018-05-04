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مسؤول أفغاني: طالبان تسيطر على 3 مناطق شمالي شرقي البلاد

منذ 36 دقيقة
كتب: وكالات
مسؤول أفغاني: طالبان تسيطر على 3 مناطق شمالي شرقي البلاد

صورة أرشيفية

سيطر مسلحو حركة "طالبان" على منطقة ثالثة في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن عبد الله ناجي نازاري، عضو بالمجلس المحلي للولاية قوله "مسلحو طالبان أطلقوا هجوما مفاجئا أمس (الخميس) على منطقة كوهيستان الاستراتيجية الواقعة على طريق عاصمة الولاية فيض آباد".

وأضاف أن الهجوم أسفر عن "وقوع المنطقة تحت سيطرة الحركة، لتكون بذلك الثالثة في نطاق ولاية بدخشان التي تسيطر عليها طالبان".وبينما لم تعلن السلطات الأفغانية تفاصيل الهجوم، أو عدد الضحايا، أوضح عبد الرحمن طلعت عضو مجلس الولاية المحلي، أن "طالبان سيطرت على الولاية بعد معركة شرسة مع القوات الحكومية".

ولفت في تصريحات لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية (خاصة) أمس، أن "نقص عدد القوات كان وراء سقوط المنطقة في قبضة طالبان".

وتسيطر طالبان على منطقتي واردوج ويامغان في ولاية بدخشان منذ قرابة 3 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

من جهته، أوضح محمد أنيف رزاي المتحدث باسم الجيش الأفغاني في ولاية بلخ (شمال)، أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى فيض أباد، وتنتظر الأوامر للتحرك من أجل مواجهة طالبان"، غير أنه أشار أن "سوء الأحوال الجوية" وراء تأخر وصول تلك الأوامر.

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