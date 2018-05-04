السيطرة على حريق عقار بشارع محمد فتحي في المنصورة

تمكنت قوات الحماية المدينة بالدقهلية، من السيطرة على حريق بعقار بشارع محمد فتحي بالمنصورة، مما تسبب في احتراق بعض المخلفات داخل العقار.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مروان عبد المعطى، مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بعقار بشارع محمد فتحي بالعقار رقم 119، والمكون من دور واحد أرضى خالي من السكان.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلي مكان الحرية، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون أي خسائر بالأرواح.

وتوجه المهندس فتحي المحلاوي، مساعد رئيس حي غرب المنصورة، والفريق المعاون له إلى مكان البلاغ، ورجح سبب الحريق نشوب حريق بالمخلفات المتواجدة بداخل العقار.

حرر محضر بالواقعة، وإخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار.