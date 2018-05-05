تشغيل 33 بئرا بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد

أعلنت الإدارة المركزية للري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن البدء في إجراءات تشغيل 33 بئر بالطاقة الشمسية بدلا من الديزل بمركز الداخلة.

وقال المهندس مجدي الشحات، مدير عام الإدارة المركزية للري بالمحافظة، إنه جري الانتهاء من تنفيذ 40 % من أعمال تحويل 26 بئر بمركز الداخلة للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الديزل، وذلك في إطار خطة المحافظة لتشغيل جميع الآبار بالطاقة الشمسية.

وأضاف الشحات، أنه جرت الموافقة على كهربة 7 أبار آخرين بالطاقة الشمسية، ليصل مجموع الأبار التي يجري تشغيلها بالطاقة الشمسية إلى 33 بئر.