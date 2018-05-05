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الوطن

تحرير 63 قضية في حملة مرافق بمطروح

منذ 43 دقيقة
كتب: محمد بخات
تحرير 63 قضية في حملة مرافق بمطروح

رفع الاشغالات من الشوارع - صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق بمطروح من ضبط 63 مخالفة وتحرير محاضر بها وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

أتى ذلك، أمس، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح على مدار 24 ساعة، بإشراف من اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بتثكيف عدد الحملات المكبرة بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعدٍ على الطريق العام وبيع خارج الأسواق دون تراخيص وإدارة منشأة دون ترخيص بالإضافة إلى ضبط 857 حالة متنوعة.

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