أحمد فهمي: "أبويا ضربني عشان اتريقت على أخويا لأنه أسمر"

تحدث الفنان أحمد فهمي، عن نشأته، قائلًا إنه تربى في منطقة شعبية، رغم أنه تلقى تعليمه مع شقيقه الفنان كريم فهمي في مدارس رفيعة المستوى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "وأنا صغير كنت بتكسف وأنا راجع بأتوبيس المدرسة للمنطقة الشعبية، لكن محدش عارف ربنا مرتب له إيه".

وعن علاقته بوالده، قال فهمي، إن والده كان يعنفه ويضربه بسبب بعض السلوكيات الخاطئة التي ارتكبها، موضحًا: "بابا ضربني لأني اتريقت على أخويا عشان كان أسمر، وضربني مرة تانية لما شتمت جار لينا".