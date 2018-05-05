يوم ترفيهي لأطفال مستشفى 57357 بمركز الإبداع الفني بدمنهور

استقبل مركز الإبداع الفني بدمنهور، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، أطفال مستشفى 57357 بمشاركة أحمد درويش وكيل وزارة الثقافة، والدكتور بشارة عبدالملك مسؤول العلاقات العامة للكنيسة، والدكتور أحمد المحص بكلية الآداب ومدير المكتب النوعي لمتحدي للأطفال.

وقدم فريق مركز الإبداع، العديد من الورش للأطفال وعمل زينة رمضان في المركز بمشاركة الأطفال احتفالا بقرب حلول شهر رمضان المبارك، ومسابقات ثقافية ومسرح عرايس بوجي وطمطم، كما قاموا باللعب مع الأطفال بالماسكات "الأشخاص المتنكرين"، وفي نهاية اليوم تم توزيع فوانيس رمضان علي الأطفال.