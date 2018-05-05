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الوطن

مقتل 22 مسلحا في عمليات للجيش الأفغاني

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
مقتل 22 مسلحا في عمليات للجيش الأفغاني

صورة أرشيفية

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، أن 22 مسلحا على الأقل قتلوا في عمليات نفذتها القوات الحكومية بأنحاء مختلفة من البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" المحلية، أن من بين القتلى قادة من حركة طالبان، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأشارت الوزارة، إلى أن قوات الجيش الأفغاني "نفذت 16 غارة أسفرت عن تدمير مخابئ تستخدم في إيواء المسلحين وتخزين الأسلحة إلى جانب تدمير عدة مركبات"، موضحة أن الغارات أسفرت كذلك عن إصابة 20 مسلحا على الأقل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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