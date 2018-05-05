مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 53 سفينة بحمولات 4.3 مليون طن

قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم السبت، سجلت رقما قياسيا بعبور 53 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 4.3 مليون طن، حيث عبرت 34 سفينة من اتجاه الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 2.8 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 19 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 1.5 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشرا مهما يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور المتسارع في صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وشدد رئيس الهيئة، على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة لاسيما، سفن الحاويات، التي تتزايد أهميتها يوما بعد يوم في صناعة النقل البحري، مؤكدا أن حدود الاستفادة من البضائع المارة بالقناة ستتجاوز رسوم العبور، بإقامة مشروعات لوجيستية وصناعية ضمن المشروع القومي لتنمية منطقة القناة.

وجاءت سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة "MADRID MAERSK" في صدارة السفن العابرة للقناة من الجنوب قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا بحمولة 221.3 ألف طن، فيما جاءت شقيقتها سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة "MUNICH MAERSK" على رأس قافلة السفن العابرة من الشمال بحمولة 221.3 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة.

كما شهدت القناة عبور 9 سفن عملاقة، بحمولات تزيد عن 150 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن من الشريحة الأقل وتتراوح ما بين 100 - 150 ألف طن للسفينة 7 سفن عملاقة.