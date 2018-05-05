جامعة مصر تنظم بطولة التنس الشاطئية بمدينة دهب

تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، البطولة الدولية لكرة التنس الشاطئية، بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، بهدف تنشيط الرياضة السياحية بمصر.

وقال عضو اللجنة الفنية لاتحاد كرة التنس الشاطئية المصري، حسين العروسي، إن جامعة مصر تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة المصرية بما تقدمه للاتحاد من رعاية للبطولات الدولية.

وأشار إلى أن الدول المشاركة بالبطولة هي: «روسيا، وألمانيا، وإيطاليا، رومانيا، والمغرب، ومصر».

ويستضيف فندق «ايكوتيل دهب باى فيو - Ecotel»، بمدينة دهب في شرم الشيخ البطولة التي تستمر لمدة 4 أيام، لامتلاكه ملاعب كرة التنس الشاطئية المجهزة والمطلة على شاطئ البحر مباشرة.

المدير العام عادل الزغبي، للفندق قال إنهم استعدوا للبطولة الدولية بشكل كامل من خلال التجهيزات الفنية، مع توفير احتياجات اللاعبين الرياضية، مؤكدًا أن الفندق يعمل على استراتيجية شاملة؛ لتنشيط الرياضة السياحية في مصر.

أمين عام مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة ياسمين الكاشف، أكدت على أهمية السياحة الرياضية باعتبارها نمط سياحى جديد قادر على جذب شريحة عريضة من السائحين.

وأشارت الكاشف إلى أن البطولة تؤكد على قدرة استقبال مصر للبطولات الدولية، موضحة أن حُسن استضافة الرياضيين الدوليين يساهم تنشيط السياحة.

وقالت أمين عام مجلس أمناء الجامعة، إن السياحة الرياضية من أهم أنواع السياحة التي تساهم بشكل فعال في تنشيط الحركة الداخلية والخارجية للسياحة، وتهدف لرفع مستوى الاقتصاد القومي لمصر.

وترعى كل من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومستشفى الدكتورة سعاد كفافي، وأوبر جامعة «must»، وشركة كالوفيدا ترافل البطولة، بتقديم كأس المسابقة الدروع، والجوائز المالية للفرق الفائزة.

كما يتنافس كل من روسيا بنات أمام الفريق المصري، كما تنافس الفريق الإيطالي رجال أمام الفريق المصري، كما تستمر مواجهات البطولة بين المغرب ورومانيا، وألمانيا وإيطاليا. وتنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، البطولة في شهر مايو وسبتمبر من كل عام، وتعد هذه المسابقة رقم 3 بعد إنطلاقها عام 2017.