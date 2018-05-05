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الوطن

مصرع عامل في محطة للصرف الصحي ببني سويف

منذ 6 دقيقة
كتب: عمرو رجب
مصرع عامل في محطة للصرف الصحي ببني سويف

صورة أرشيفية

لقى عامل مصرعه، اليوم، في غرفة محابس محطة رفع صرف صحي، أثناء عمله بإحلال وتجديد محطة للصرف الصحي بمدينة ناصر شمال بني سويف، ضمن فريق عمل إحدى الشركات الخاصة المسند إليها تطوير المحطة ورفع كفاءتها.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى ناصر المركزي جثة لعامل يدعى "محمد. ف. س"، 36 سنة، ومقيم الحوامدية محافظة الجيزة، عامل بشركة خاصة لإحلال وتجديد محطات الصرف الصحي.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

 

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