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الوطن

56 مخالفة في حملة مرافق مكبرة بمطروح

منذ 26 دقيقة
كتب: محمد بخات
56 مخالفة في حملة مرافق مكبرة بمطروح

اشغالات خلال رفعها من الشارع - صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق بمطروح، من ضبط عدد 56 مخالفة، وتحرير محاضر بها، وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

يأتي ذلك، اليوم، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح، بإشراف اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بتكثيف عدد الحملات المكبرة، بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح، وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال، وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعديات على الطريق العام، وبيع خارج الأسواق بدون تراخيص، وإدارة منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عدد 1257 حالة متنوعة.

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