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الخارجية السودانية: استدعاء سفير أفريقيا الوسطى بالخرطوم

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
الخارجية السودانية: استدعاء سفير أفريقيا الوسطى بالخرطوم

الرئيس السوداني

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها استدعت، مساء اليوم، عبد الرحيم عبد الله، سفير أفريقيا الوسطى لدى الخرطوم، على خلفية العدوان الغاشم الذي تعرض له منزل سفير السودان ببانقي بواسطة بعض عناصر الشرطة الآفروأوسطية مساء الجمعة 4 مايو الجاري والذي أسفر عن استشهاد أحد حراس السفارة.

كما تم تسليم السفير مذكرة احتجاج رسمية من حكومة السودان لتسليمها لحكومة بلاده تطالب بضرورة توقيف الجناة وتقديمهم للعدالة وحماية السفارة وسعادة السفير وأعضاء السفارة.

الجدير بالذكر أن الاعتداء الغاشم أسفر عن مقتل أحد أفراد البعثة وهو حارس مقر سكن السفير السوداني ببانقي الشهيد صالح أبوهنية نتيجة اطلاق نار في محيط منزل السفير.

هذا وقد قام رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى يرافقه وزير الداخلية بزيارة لمقر سكن السفير حيث قدم العزاء باسم حكومته في استشهاد صالح أبوهنية، واعداً بتعقب الجناة لتقديمهم للعدالة.

كما تجري الاتصالات اللازمة بين رئاسة الوزارة والبعثة ببانقي من أجل الوقوف على سلامة طاقم البعثة وأبناء الجالية بأفريقيا الوسطى.

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