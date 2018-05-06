تكريم الفائزين ببطولة الجمهورية لصيد الأسماك في الغردقة

شهد اللواء عصام الليثي سكرتير عام مساعد المحافظة، حفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بـ"الجر والتسقيط والجيجنج والبوبنج"، الذى أقيم مساء اليوم بأحد المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة، بحضور محمد مأمون قداح رئيس الاتحاد المصرى لصيد الأسماك، والمحاسب علاء الدين عبد الرحمن رئيس نادي الرياضات البحرية بالغردقة.

وسلم الليثى الكؤوس والجوائز للحاصلين على المراكز الأولى فى البطولة، حيث فاز نادى الصيد المصري بالدقي "أ" بالمركز الأول فى صيد البوبينج، وفريق شرم الشيخ الرياضى الاجتماعى فى "الجيجينج"، ونادى اليخت المصري بالإسكندرية "أ" للصيد بالتسقيط، ونادى الصيد المصرى بالإسكندرية "ب" للصيد بالجر .

يذكر أن بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك أقيمت في نادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة، خلال الفترة 1 - 5 مايو الجاري، بمشاركة 24 فريقا يمثلون 12 ناديا وهيئة من أعضاء الاتحاد.