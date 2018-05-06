رئيس "البحيرة الأزهرية" يتابع امتحانات النقل

تابَع الشيخ محمد علي مزروعة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، سَير امتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية، بمعهدَي بنين أحمد الزمراني الإعدادي، ولجنة بنين أحمد الزمراني الثانوي؛ للاطمئنان على انضباط اللجان، ومدى التزامها بالضوابط والتعليمات المنصوص عليها.

وتفقَّد مزروعة العمل بالكنترول، مشدّدًا على ضرورة تَحَرّي أعلى درجات الدقة في التصحيح ورصد الدرجات، مؤكدا عمل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات، حيث مسؤوليتُها في تَلَقّي أي شكاوى والعمل على سرعه حلها، وكذا رصد السلبيات إن وُجدت.

ومن المقرر أن وتُعِدُّ اللجنة المُشَكَّلة تقريرًا عن سَير أعمال الامتحانات، ويتمّ عرضه ومناقشته معه ثم رفعه إلى رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية يوميًّا.