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الوطن

"عامر": مُصرون على استكمال طريق الإصلاح.. ونمتلك الإرادة وعناصر النجاح

منذ 29 دقيقة
كتب: إسماعيل حماد
"عامر": مُصرون على استكمال طريق الإصلاح.. ونمتلك الإرادة وعناصر النجاح

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي يدعم تطور التكنولوجيا المالية بما يحقق توفير فرص عمل، مؤكدًا أن مصر بها عقول وكفاءات كبيرة، ولابد من توظيفها بشكل جيد يعود على نمو الاقتصاد المصري.

وأضاف "عامر"، خلال مؤتمر حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وينظمه صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري والحكومة المصرية، تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، أن البنك المركزي المصري يستهدف دعم الشمول المالي والذي يستهدف زيادة المتعاملين مع القطاعات المصرفية والمالية الرسمية، مؤكدًا أن مصر تصر على استكمال طريق ومسيرة الإصلاح الاقتصادي ونمتلك الإرادة وعناصر النجاح لتحقيق نقلة مهمة لمستقبل الاقتصاد المصري.

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